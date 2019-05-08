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Региональное МЧС мобилизовало все резервы для борьбы с ландшафтными пожарами

Общество, 16:43 08 мая 2019

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Почти в три раза больше ландшафтных пожаров зарегистрировано в Тюменской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Зиневич на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Обстановка не критическая, но острая. За прошедшие сутки произошло 33 возгорания сухой травы. Из них пять – на площади одного гектара. Для их ликвидации потребовались большие средства", – рассказал он.

С начала пожароопасного периода зафиксировано 904 случая возгорания сухой травы, 162 из них – на площади более одного гектара. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года было зарегистрировало 342 возгорания травы.

Наибольшее число ландшафтных пожаров произошло в Тюмени и Тюменском районе – 317. По данным регионального МЧС, в Ялуторовске и Ялуторовском районе произошло 64 таких возгораний, в Тобольске и Тобольском районе – 47.

Меры предосторожности, введенные в Тюменской области, как считает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области, сработали эффективно.

"Чтобы особый противопожарный режим не перешел в режим ЧС, все подразделения регионального МЧС работают в повышенном режиме готовности. Все караулы были переведены на двухсменку: ночь работали, день отдыхали, и снова шли на смену. Это позволило увеличить количество задействованной техники на 50 %. Люди работали каждый день, без выходных. Все резервы были мобилизованы. Поэтому удалось держать обстановку под контролем", – считает Сергей Зиневич.

Ирина Ромашкина

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , департамент лесного комплекса , лесные пожары , особый противопожарный режим , пожар , противопожарный период

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