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В Торговом доме "Центральный" устранены все нарушения требований пожарной безопасности

Общество, 16:56 08 мая 2019

Архивное фото

Торговый дом "Центральный" возобновит работу 10 мая. Нарушения требований пожарной безопасности устранены, сообщили в прокуратуре Центрального административного округа Тюмени.

Напомним, в апреле 2018 года во время внеплановой проверки пожарной безопасности было выявлено около 198 нарушений. В соответствии с решением суда, собственникам ТД "Центральный" запретили эксплуатировать здание до полного фактического устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Сотрудники прокуратуры округа, ОНДиПР № 14 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области и службы судебных приставов проверили реальное устранение нарушений 6 мая 2019 года.

"Установлено, что нарушение законодательства в области пожарной безопасности устранено в полном объеме. В связи с этим, исполнительное производство в отношении ТД "Центральный" 6 мая 2019 года окончено службой судебных приставов", - отмечено в официальном релизе.

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# прокуратура , судебные приставы , торговый дом Центральный

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