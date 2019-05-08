Топ мероприятий на 9 — 12 мая в Тюмени

Фото Екатерины Христозовой Фото Екатерины Христозовой

Афиша Тюмень подготовила Топ мероприятий на предстоящие длинные выходные. Жителей и гостей областной столицы ожидает празднование Дня Победы, вечеринки, спортивные мероприятия и многое другое.

Общегородской День Победы

С 11 до 19 часов - праздничная программа пройдет на площади перед Тюменским технопарком. Здесь тюменцев ждут интерактивные площадки, спортивные состязания, игры, выступление оркестра народных инструментов и многое другое.

С 12 до 17 часов - на площади 400-летия Тюмени пройдут выступления лучших творческих коллективов города, развернется выставка военной техники, будет работать полевая кухня.

С 13 до 17 часов на Цветном бульваре каждый час будет проходить розыгрыш призов. Здесь же тюменцы смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне, насладиться песнями и танцами военных времен, принять участие в буккроссинге, посетить тематические выставки.

На площади перед ДНК "Строитель" с 13 до 17 часов тюменцев будут радовать народный хор русской песни, театр казачьей песни, ансамбль белоруской песни и музыки, хор украинской песни и многие другие коллективы.

В 17 часов праздничный концерт стартует на железнодорожном вокзале.

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

Сотни тюменцев: представители общеобразовательных учреждений, ссузов, вузов, подростковых и спортивных клубов, предприятий и организаций, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья примут участие в эстафете. В составе каждой сборной – 12 бегунов (6 мужчин и 6 женщин).

Регистрация команд пройдет с 12 до 12 часов 50 минут у музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2). Торжественная церемония открытия начнется в 13 часов у монумента памяти погибшим воинам Великой Отечественной войны.

Когда: старт 9 мая в 13 часов 30 минут.

Где: у музея "Городская дума" (ул. Ленина, 2)

Шествие "Бессмертный полк"

Все желающие смогут принять участие в акциях "Бессмертный полк", "Бессмертный тыл" ("Тюмень тыловая"), цель которых – сохранение памяти о фронтовиках, о тех людях, кто героически трудился в тылу, о подвиге героев Великой Отечественной войны.

Шествие пройдет по улице Республики от ул. Кирова до ул. Мельникайте (Технопарк). Сбор участников по улице Республики на пересечении от ул. Кирова в сторону набережной. Сбор участников шествия стартует 9 мая с 9 до 10 часов.

Праздничная уличная программа, посвященная Дню Победы "Пусть поколения помнят!"

Особое внимание в мероприятии будет уделено труженикам тыла, которые ковали победу в тылу. Гости праздничного мероприятия смогут не только послушать рассказ ведущего, но и наглядно увидеть где находились предприятия – герои на информационном баннере "Карта трудовой доблести".

По всему скверу будут работать разнообразные интерактивные площадки:

• Показательные выступления собак из городского кинологического центра;

• Мастер класс по созданию оригами "Военный самолет" для самых маленьких;

• 3D – фотозона "В атаку!";

• Спортивная зона "Курс молодого бойца" - все желающие смогут поупражняться в стрельбе из пневмопушек, найти выход из веревочного лабиринта и метнуть гранату точно в цель.

• Интерактивная зона "Снайпер" - все желающие смогут проявить свою меткость в электронном тире;

• Интерактивная зона "Поле боя" - гости праздника смогут приyять участие в баталиях на игрушечных танках с дистанционным управлением;

• Интерактивная зона "Стена победы" - каждый желающий сможет написать мелом пожелание или поздравление с праздником для жителей города.

• Интерактивная площадка "Военное кино". В большой, армейской палатке установят проектор, на котором будут идти документальные фильмы о подвигах на фронте и в тылу.

Когда: 9 мая с 13 часов.

Где: сквер "Комсомольский"

Акция "Отожмись за Победу!"

В этом году 9 мая минует ровно 27 тыс. 28 дней со Дня Победы советских воинов над фашистами. Именно столько раз тюменцам предложат отжаться на набережной реки Туры в районе workout-площадки. Акция "Отожмись за Победу!" стартует в 15 часов и продлится до 17 часов. Принять участие в спортивном мероприятии смогут все желающие.

Когда: 9 мая с 15 до 17 часов

Где: набережная Туры в районе workout-площадки

Праздничная площадка "Мы – правнуки Победы!"

Гостей ждет трансляция парадов Тюмени и Москвы, блюда полевой кухни, медиа-акция "Поздравь страну с Победой", выставка-акция "Нам доверена память", военная подготовка и сдача норм ГТО, конкурс рисунков на асфальте "Пусть всегда будет солнце" и праздничный концерт.

Когда: 9 мая с 11 часов 30 минут.

Где: Дворец "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46)

Праздничный салют в честь Дня Победы

Основная часть зрителей будет собираться у моста Влюбленных и на набережной. Стрелять будут с территории фанерного комбината со стороны улицы Береговой. Продолжительность шоу составит 9 минут.

Когда: 9 мая в 22 часа.

Где: район набережной

Эпохальная вечеринка: Дискотека 90-х

Дискотека в стиле 90х – это машина времени, которая перенесет гостей в молодость, юность, а кого-то и в детство. Гостей ждет тематическая фотозона, конкурсы и подарки от ведущего, бесплатный вход для тех, кто придет в костюме.

Когда: 10 мая в 21 час.

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 250 рублей

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