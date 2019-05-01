Эксперты напоминают, как защититься от перегрева

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Надевать легкую одежду светлых тонов, головные уборы, снизить физические нагрузки и отказаться от жирной пищи, чтобы не перегреться в жаркую погоду, рекомендует Роспотребнадзор.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечает, что в ряде регионов страны температура воздуха превышает средние многолетние значения. Жаркая погода может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей.

Эксперты напоминают, что время пребывания под солнцем следует ограничить. Помещения необходимо проветривать: приоткрыть форточки, окна, дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры.

Чтобы не допустить обезвоживания, рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, отваров из сухофруктов. Стоит отказаться от газированных, энергетических и алкогольных напитков.

Мясо лучше заменить рыбой или морепродуктами и снизить в рационе копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов. Фрукты и овощи перед едой тщательно мыть. Приемы пищи перенести на утреннее и вечернее время.