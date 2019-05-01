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Самый пожилой житель России умер в Ингушетии

Общество, 10:05 11 мая 2019

ria.ru | Фото: ria.ru

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Юнус-Бека Евкурова.

"Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил восьмерых детей, 35 внуков, более 20 правнуков. Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече", — написал Евкуров в своем Instagram 10 мая.

По данным пресс-службы главы региона, в понедельник долгожитель поступил в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии с полиорганной недостаточностью. Он находился в коме. Евкуров в пятницу проведал его, а также пообщался с врачами и с родными Илиева.

Аппаз Илиев родился 1 марта 1896 года в селении Гули в горном Джейрахском районе Ингушетии. Ранее власти региона сообщали, что займутся подготовкой документов для его признания самым старым мужчиной планеты.

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# Ингушетия

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