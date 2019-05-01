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В Ноябрьске мошенник собирал деньги на "лечение сына"

Происшествия, 10:08 13 мая 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в мошенничестве, задержали сотрудники уголовного розыска в Ноябрьске, сообщает ГУ МВД России по Ямалу.

В апреле в социальных сетях Ноябрьска появилось сообщение о том, что в городе действует мошенник: мужчина собирает деньги якобы на лечение ребенка. На сообщение оперативно отреагировали сотрудники полиции. 1 мая они задержали подозреваемого.

Установлено, что мужчина 1983 года рождения приехал в Ноябрьск и расклеил объявления о якобы больном сыне, которому требуется дорогостоящая операция, указав в объявлении реквизиты банковской карты. В результате мошеннических действий завладел денежными средствами ямальцев. Ущерб, причиненный гражданам, будет установлен в рамках расследования уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

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# мошенничество , Ноябрьск , полиция

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