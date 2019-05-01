Тюменские спасатели вернулись после ликвидации ЧС в Курганской области

| Фото: пресс-служба губернатора Курганской области | Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области, помогавшая справиться с пожарами в Курганской области, вернулась к месту дислокации 12 мая.

Решение о выводе части межрегиональной группировки с территории пострадавшего от пожаров региона принято в связи со стабилизацией обстановки.

В настоящее время угроза населенным пунктам Курганской области отсутствует, сообщает региональное управление МЧС России.

Вместе с тюменскими коллегами к месту дислокации отправилась часть группировки от Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (п. Новогорный Челябинская область).

Авиация МЧС России: вертолет Ми-8 и самолет-амфибия пока остаются в Курганской области и продолжают свою работу.