Тюменские спасатели вернулись после ликвидации ЧС в Курганской области
Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области, помогавшая справиться с пожарами в Курганской области, вернулась к месту дислокации 12 мая.
Решение о выводе части межрегиональной группировки с территории пострадавшего от пожаров региона принято в связи со стабилизацией обстановки.
В настоящее время угроза населенным пунктам Курганской области отсутствует, сообщает региональное управление МЧС России.
Вместе с тюменскими коллегами к месту дислокации отправилась часть группировки от Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (п. Новогорный Челябинская область).
Авиация МЧС России: вертолет Ми-8 и самолет-амфибия пока остаются в Курганской области и продолжают свою работу.