Дублеры "Тюмени" сыграют с молодым соперником

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Дублеры ФК "Тюмень" встретятся с молодежным составом ФК "Челябинск" в рамках очередного матча первенства страны среди команд третьего дивизиона на стадионе "Геолог" 13 мая.

Как сообщает пресс-служба клуба, игра стартует в 16 часов, вход свободный.

Уральцы – дебютанты турнира. При этом в их составе есть не только молодые футболисты. Самый возрастной в заявке ФК "Челябинск-М" - 32-летний Сергей Игнатьев. Этот полузащитник шесть лет назад вместе с "Тюменью" стал серебряным призером зоны "Урал-Поволжье" второго дивизиона первенства России, а затем помог тульскому "Арсеналу" выйти в премьер-лигу. Правда, за "Челябинск-М" Игнатьев пока не играл.

В третьей лиге челябинцы провели три встречи. Начали с домашней победы над тобольским "Тоболом" (5:1). Затем проиграли в Магнитогорске "Металлургу" (1:3) и потерпели поражение от гостей из пермской "Академии" (0:1). По два мяча в этих матчах забили 22-летний Илья Малышев и 18-летний Денис Лямзин.

С тремя турнирными баллами "Челябинск-М" занимает восьмое место. Тюменцы шестые, у них – четыре очка после двух матчей. Лидирует в турнире пермская СШОР "Звезда", одержавшая три победы подряд на старте соревнований.