  • 13 мая 201913.05.2019понедельник
  • USD65,2287
    EUR73,0888
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер северо-восточный

Дублеры "Тюмени" сыграют с молодым соперником 

Спорт, 12:09 13 мая 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Дублеры ФК "Тюмень" встретятся с молодежным составом ФК "Челябинск" в рамках очередного матча первенства страны среди команд третьего дивизиона на стадионе "Геолог" 13 мая.

Как сообщает пресс-служба клуба, игра стартует в 16 часов, вход свободный.

Уральцы – дебютанты турнира. При этом в их составе есть не только молодые футболисты. Самый возрастной в заявке ФК "Челябинск-М" - 32-летний Сергей Игнатьев. Этот полузащитник шесть лет назад вместе с "Тюменью" стал серебряным призером зоны "Урал-Поволжье" второго дивизиона первенства России, а затем помог тульскому "Арсеналу" выйти в премьер-лигу. Правда, за "Челябинск-М" Игнатьев пока не играл.

В третьей лиге челябинцы провели три встречи. Начали с домашней победы над тобольским "Тоболом" (5:1). Затем проиграли в Магнитогорске "Металлургу" (1:3) и потерпели поражение от гостей из пермской "Академии" (0:1). По два мяча в этих матчах забили 22-летний Илья Малышев и 18-летний Денис Лямзин.

С тремя турнирными баллами "Челябинск-М" занимает восьмое место. Тюменцы шестые, у них – четыре очка после двух матчей. Лидирует в турнире пермская СШОР "Звезда", одержавшая три победы подряд на старте соревнований.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:09 13.05.2019Дублеры "Тюмени" сыграют с молодым соперником 
11:14 13.05.2019Мнихович стал новобранцем "Рубина"
14:19 12.05.2019Юбилейная спартакиада инвалидов пройдет в Тюменской области
18:06 11.05.2019Развитие бокса обсудили в Ишиме