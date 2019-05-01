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Российские хоккеисты встретятся с чешской сборной

Спорт, 17:05 13 мая 2019

fhr.ru | Фото: fhr.ru

Сборная России проведет третий матч в рамках чемпионата мира, встретится со сборной Чехии 13 мая. Начало игры в 17 часов 15 минут по московскому времени, сообщает Федерация хоккея России.

Российская сборная на данный момент добилась стопроцентного результата в двух матчах мирового первенства. Сначала команда разобралась с Норвегией (5:2). Накануне уверенно обыграла Австрию – 5:0. Игра против Чехии станет для России первой серьезной проверкой на чемпионате мира.

"Понятно, что это будет другая игра и другой темп. Мы в 12 дня накануне играли. Не сказать, чтобы цейтнот. Конечно, чехи будут свежее. Но более-менее время есть", - сказал главный тренер сборной России Илья Воробьёв.

13 мая на чемпионате мира пройдут следующие матчи: Россия – Чехия и США – Финляндия (17 часов 15 минут), Словакия – Канада и Норвегия – Швеция (21 час 15 минут).

Третий матч сборной России на чемпионате мира против Чехии можно посмотреть в прямом эфире на Первом канале, а также на сайте FHR.ru.

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# сборная России , сборная Чехии , чемпионат мира по хоккею

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