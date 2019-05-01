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Владельцев собак предупреждают о поддельных ошейниках от клещей

Общество, 16:10 13 мая 2019

foresto.ru | Фото: foresto.ru

Поддельные ошейники от блох и клещей для собак, маркированные немецким заводом, выявил Россельхознадзор. Ведомство призывает владельцев животных тщательно изучать упаковку перед покупкой.

"На территории Российской Федерации выявлен оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения "Форестор®" (ошейник), маркировка которого не соответствует маркировке нанесенной заводом изготовителем "KVP Pharma+Veterinaer Produkte GmbH"", - отмечено в официальном релизе.

Владельцам собак стоит обращать внимание на маркировку: серию, дату производства и срок годности. Проверить препарат можно на официальном сайте Россельхознадзора.

Напомним, средняя стоимость такого ошейника составляет от 1 тыс. 700 рублей до 2 тыс. 500 рублей в зависимости от веса собаки.

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# подделка , Россельхознадзор , собаки

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