Владельцев собак предупреждают о поддельных ошейниках от клещей

| Фото: foresto.ru | Фото: foresto.ru

Поддельные ошейники от блох и клещей для собак, маркированные немецким заводом, выявил Россельхознадзор. Ведомство призывает владельцев животных тщательно изучать упаковку перед покупкой.

"На территории Российской Федерации выявлен оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения "Форестор®" (ошейник), маркировка которого не соответствует маркировке нанесенной заводом изготовителем "KVP Pharma+Veterinaer Produkte GmbH"", - отмечено в официальном релизе.

Владельцам собак стоит обращать внимание на маркировку: серию, дату производства и срок годности. Проверить препарат можно на официальном сайте Россельхознадзора.

Напомним, средняя стоимость такого ошейника составляет от 1 тыс. 700 рублей до 2 тыс. 500 рублей в зависимости от веса собаки.