Тюменский скалолаз завоевал бронзу в Японии

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменец Александр Шилов завоевал бронзовую медаль на международном турнире по скалолазанию "Speed Stars 2019" в Токио 12 мая, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Турнир собрал 30 скалолазов, выступающих в дисциплине "скорость". На старт вышли местные спортсмены, а также приглашенные звезды из стран-лидеров мирового скалолазания, в том числе шесть россиян.

В решающем забеге за бронзу Александр Шилов обогнал своего более титулованного земляка из Тюмени – трехкратного обладателя Кубка мира, призера чемпионатов мира Станислава Кокорина. Александр преодолел 15-тиметровую вертикальную трассу за 6,229 секунды, а Станислав – за 7,323. Чемпионом турнира стал итальянец Людовико Фоссали, опередивший японца Хаджиме Такеда (6,058 против 6,459).

Следующим стартом для обоих тюменцев станет чемпионат России в Красноярске. Соревнования в дисциплине "скорость" пройдут 24 мая.