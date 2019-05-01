В Музее Словцова выступит тюменская группа Stage Band

| Фото: ТМПО | Фото: ТМПО

Коллектив музыкантов Stage Band даст концерт в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 18 мая в 22 часа.

В музее в этот день выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов и специальные гости из Екатеринбурга. В программе - "Музыка Стиви Уандера".

Stage Band – известный тюменский коллектив, исполняющий джаз 20-х годов. Музыка, внешний стиль всей команды, харизма – все это передает настроение того времени.

Состав коллектива: вокал – Анастасия Русанова, саксофон – Вячеслав Токарев, контрабас – Лев Шмаков, гитара – Сергей Яковенко, труба, тромбон – Никита Похоруков, баритон, саксофон – Сирин Михаил, клавишные – Александр Сысовский, ударные – Дмитрий Бердюгин.

Усиливать ребят будет приглашенный гость из Екатеринбурга Александр Рудковский.

Стоимость билетов при покупке до 17 мая – 400 рублей. В день концерте – 500 рублей.

Уточнить подробности можно по телефону +7 (3452) 45-35-90 или в группе: https://vk.com/tmpo72.