  • 13 мая 201913.05.2019понедельник
  • USD65,2287
    EUR73,0888
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-восточный

Пять тюменских торговых центров эвакуированы

Происшествия, 16:12 13 мая 2019

фото: ИА "Тюменская линия"

Несколько торговых центров Тюмени эвакуированы. В правоохранительные органы поступила информация об обнаружении бесхозных предметов.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

"Поступил сигнал о наличии бесхозного предмета в пяти торговых центрах. Сейчас информация проверяется", - уточнил он.

Около ТЦ работают так же сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области.

Известно, что эвакуация посетителей прошла, в частности, в ТРЦ "Кристалл" - здесь работает одна пожарная машина и три сотрудника МЧС.

фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, ранее 8 мая тюменцев эвакуировали из ряда торговых и деловых центров. Тогда полицейские проверили бизнес-центр "Нобель", деловой дом "Столыпин", торговый центр на ул. Ямской, Технопарк. Опасных предметов там не обнаружили.

Екатерина Исаева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , ТЦ , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:50 13.05.2019Людей из аэропорта Рощино и здания железнодорожного вокзала эвакуировали
16:32 13.05.2019На пожаре в Югре погибла пенсионерка
16:12 13.05.2019Пять тюменских торговых центров эвакуированы
15:27 13.05.2019Жительница Голышманово отдала деньги мошенникам за съемную квартиру