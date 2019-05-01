Пять тюменских торговых центров эвакуированы

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Несколько торговых центров Тюмени эвакуированы. В правоохранительные органы поступила информация об обнаружении бесхозных предметов.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

"Поступил сигнал о наличии бесхозного предмета в пяти торговых центрах. Сейчас информация проверяется", - уточнил он.

Около ТЦ работают так же сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области.

Известно, что эвакуация посетителей прошла, в частности, в ТРЦ "Кристалл" - здесь работает одна пожарная машина и три сотрудника МЧС.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, ранее 8 мая тюменцев эвакуировали из ряда торговых и деловых центров. Тогда полицейские проверили бизнес-центр "Нобель", деловой дом "Столыпин", торговый центр на ул. Ямской, Технопарк. Опасных предметов там не обнаружили.

Екатерина Исаева