Из тюменских торговых центров эвакуировали посетителей
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Три торговых центра, из которых эвакуировали посетителей, проверили правоохранители. Опасных предметов не обнаружили. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
"Поступила информация о том, что на территории нескольких торговых центров Тюмени возможно находятся бесхозные предметы. Информация проверяется", — сообщил он.
По словам Антона Каморникова, проверены ТРЦ "Гудвин", "Галерея Вояж", "Панама". Он заключил, что опасных предметов не обнаружено.
Инна Пахомова