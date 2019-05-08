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Из тюменских торговых центров эвакуировали посетителей

Происшествия, 12:58 08 мая 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Три торговых центра, из которых эвакуировали посетителей, проверили правоохранители. Опасных предметов не обнаружили. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

"Поступила информация о том, что на территории нескольких торговых центров Тюмени возможно находятся бесхозные предметы. Информация проверяется", — сообщил он.

По словам Антона Каморникова, проверены ТРЦ "Гудвин", "Галерея Вояж", "Панама". Он заключил, что опасных предметов не обнаружено.

Инна Пахомова

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# полиция , торговые центры , эвакуация

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