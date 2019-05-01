Опыт иппотерапии будут тиражировать специалисты ишимского конного клуба

| Фото: группа "Иппотерапия Тюмень" во ВКонтакте | Фото: группа "Иппотерапия Тюмень" во ВКонтакте

Опыт развития иппотерапии будем тиражировать в центрах семьи и здоровья. Положительный эффект от такого метода реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья есть.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала директор конного клуба "Кентавр" Ишима Евгения Пшеничникова.

"К нам приводят обычно детей с ДЦП, неврозами, с проблемами сердечно-сосудистой системы и в последнее время у нас на реабилитации есть дети с синдромом Дауна. При этом возраст детей может быть разным. Одному ребенку не было года. Эффект от иппотерапии наступает через неделю-две, но все зависит от степени сложности заболевания ребенка. Поэтому мы хотим как можно большему количеству людей рассказать о пользе этого вида терапии", - рассказала она.

Иппотерапией в конном клубе "Кентавр" начали заниматься в 2006 году, через два года после его открытия. Главный специалист по иппотерапии - Лия Шарапова – воспитанница клуба, которая сразу после окончания школы поступила в училище № 51 Воронежской области – единственное в России профессиональное учреждение данного направления. Затем Лия Шарапова получила высшее педагогическое образование. За опытом к ней, как заметила директор конного клуба, до сих пор едут коллеги из городов области.

Занятия с детьми проводятся по индивидуальной программе: один ребенок, лошадь, инструктор по иппотерапии и два помощника – это чаще всего родители.

"Сейчас у нас занимаются трое детей. Мы не гонимся за количеством, потому что это невозможно - нужен индивидуальный подход к каждому пациенту", - добавила Евгения Пшеничникова.

Многие из постоянных пациентов клуба дополнительные эмоции от общения с самыми грациозными животными - лошадьми - получают во время летнего отдыха.

"Летний конный лагерь работает по принципу детской площадки, которая организовывается в летние каникулы, - пояснила директор клуба. - Работает он с утра до обеда. Набор - от двух недель до месяца до десяти человек. Некоторые дети остаются на все каникулы, потому что им нравится заниматься с лошадьми".

А еще в клубе "Кентавр" можно полюбоваться животными, которые живут в мини-зоопарке: верблюд, два ослика, лиса, белки. Есть также кролики, харьки, носухи, неясыть, нутрия, павлины, фазаны, африканский еж.

"Когда дети посещают наш зоопарк, мы для них организовываем специальные уроки, квесты, акции. Осенью надеемся переехать на новое место, строительство зданий для лошадей, зверей продолжается. Тогда и зоопарк будет увеличен", - сказала директор Ишимского конного клуба Евгения Пшеничникова.

Анжела Лебедева