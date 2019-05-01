Улицам и скверам Тюмени посвятят стихи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поэтический вечер "Люблю бродить по улицам Тюмени…" начнется в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 17 мая в 16 часов, сообщают организаторы.

На вечере прозвучат произведения, посвященные улицам и скверам Тюмени, ее истории и сегодняшнему дню.

Замечательные поэтические произведения о Тюмени есть у известных писателей: Константина Лагунова, Анатолия Васильева, Владимира Нечволоды. Признанием в любви к родному городу наполнены строки многих современных авторов: Сергей Козлов, Николай Шамсутдинов, Виталий Огородников, Александр Новопашин, Антонина Маркова, Ольга Данилова-Пушкарь и другие.

Подать заявку на участие можно по телефону 46-45-79 до 18 часов 16 мая.