Тюменского водителя осудят за аварию с пострадавшим

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя, обвиняемого в дорожной аварии с причинением тяжкого вреда здоровью, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В январе 2019 года 27-летний мужчина на автомобиле ГАЗель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения на ул. Харьковской. Машина врезалась в Honda Civic, в которую сзади врезался Hyundai Solaris. В результате аварии водителю автомобиля Honda был причинен закрытый перелом левого плеча и рана правой голени.

Водитель ГАЗели признал вину в ДТП. Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.