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В Аромашевском районе ввели режим повышенной противопожарной готовности

Общество, 17:05 16 мая 2019

rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

Режим повышенной готовности введен в Аромашевском районе из-за лесных пожаров, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На территории района на 13 мая зарегистрировано 32 термоточки. Выявлено пять случаев сжигания мусора, 18 лесных пожаров, семь случаев палов травы. В данный момент в районе два действующих лесных пожара. По предварительным причинам, они произошли из-за поджогов.

Для борьбы с пожарами мобилизованы силы филиала Тюменской авиабазы и добровольные пожарные дружины района. На помощь им пришли специалисты из других районов юга области и Тюмени, всего более 60 человек. В их распоряжении находятся гусеничные снегоболотоходы, колесные тракторы, бульдозер, специализированные автомобили УАЗ.

В ежедневном режиме территорию района продолжат патрулировать контрольные группы из сотрудников лесной охраны, МЧС, полиции, охотнадзора.

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# Аромашевский район , лесные пожары , противопожарный режим

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