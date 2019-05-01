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Следователи выяснят обстоятельства гибели двух мужчин в Нижней Тавде

Происшествия, 16:32 16 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Обстоятельства гибели двух мужчин, тела которых обнаружены после тушения пожара, выясняют в Нижнетавдинском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

14 мая 2019 года после тушения пожара в частном доме в д. Еремино обнаружены тела мужчин 58 и 47 лет. На шее одного из них обнаружены множественные колото-резанные ранения. Второй мужчина, ранее неоднократно судимый, найден без внешних признаков криминальной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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# Нижнетавдинский район , пожар

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