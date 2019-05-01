Роспотребнадзор дал советы по подготовке к экзаменам

| Фото: Министерство образования и науки РФ | Фото: Министерство образования и науки РФ

Рекомендации по соблюдению режима дня при подготовке к экзаменам дали тюменцам сотрудники Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время подготовки к экзаменам меняется привычный распорядок учебных занятий. Резкое нарушение привычного режима требует дополнительных затрат энергии, это может существенно снизить работоспособность. Важно стремиться к тому, чтобы изменения в режиме были минимальными. В течение продолжительного времени занятий учащимся приходится выполнять однообразную работу, что значительно ускоряет наступление утомления.

Подготовку к экзаменам лучше проводить в утренние и дневные часы, когда работоспособность наиболее высока. Плотно позавтракав, следует сразу же приступить к занятиям. Их лучше начинать в то же время, что и занятия в школе. Готовиться к экзаменам лучше на привычном месте. Делать перерывы для отдыха на 10-15 минут каждый час, чтобы избежать переутомления. Отдых должен быть активным.

Для сохранения сил и повышения работоспособности нужно организовать правильное питание. Для школьников рекомендуется 4–5-разовое питание. Промежутки между приемами пищи у школьников не должны превышать 3,5–4 часов. При этом рацион должен быть сбалансированным по составу, содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, витаминов и минералов. Пища должна быть средней калорийности.

Недостаток воды в организме резко снижает скорость нервных процессов. Лучше всего подходит минеральная вода, так как она содержит ионы калия или натрия, участвующие в электрохимических реакциях.

Клетки мозга питаются, в основном, глюкозой, поставщиками которой являются углеводы, которые содержатся во фруктах и сухофруктах, кашах, хлебе из муки грубого помола, овощах и бобовых. Хлеб и сахар вызывают лишь кратковременный прилив сил, после которого начинается резкий спад работоспособности мозга. Не рекомендуется пить крепкий чай или кофе.

Желательно избегать просмотра видеофильмов и телепередач, игры в шахматы, чтения художественной литературы, потому что они увеличивают и без того большую умственную нагрузку.

Во время экзаменов нужно спать не менее девяти часов. Желательно это делать при открытой форточке или окне, чтобы обеспечить полноценный отдых и восстановить трудоспособность. Накануне экзамена лучше прекратить занятия в середине дня, своевременно лечь спать и хорошо выспаться.