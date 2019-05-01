Селфи-квест, путешествия и тайны приготовил музей на озере Андреевском

| Фото: museum-72.ru | Фото: museum-72.ru

Окунуться в эпохи Неолита и Средневековья, ознакомиться с мифами и бытом коренных народов Севера, стать участником древних обрядов, пройти увлекательные квесты приглашает Археологический музей-заповедник на озере Андреевском 18 мая.

Ночь музеев начнется в 18 часов с выступления-променада танцевально-этнографического коллектива "Кадэнса" и шоу этнических барабанов и клубов исторической реконструкции c использованием костюмов из фильма "Тобол".

В 18 часов 30 минут заработают несколько интерактивных площадок. "Игры наших предков" научат игре в крестики-нолики, древние шашки и шахматы, на "Стрельбище средневековья" в костюме рыцаря можно пострелять из арбалета и древнего лука. На этнографической площадке можно будет познакомиться с хозяином чума, узнать, как жили в средние века народы Севера и поучаствовать в национальных играх.

С этого же времени два часа на двух площадках будут проходить мастер-классы по живописи, гончарному делу, ткачеству, плетению из лозы и лыка, изготовлению кукол-оберегов, украшений из бисера и природных материалов.

В 19 часов гости отправятся на "Поиски затерянных артефактов". В ходе двухчасового селфи-квеста им предстоит по маршрутному листу с заданиями по истории музея и раскопок найти предмет-отгадку, сфотографироваться с ним и первым прийти к финишу, чтобы получить приз.

С 19 часов начнутся пешеходные экскурсии: "Тропой предков" - с осмотром первого памятника "Андрюшин городок", начало - через каждые 45 минут, "Сказы хранительницы андреевских легенд" - по территории музея-заповедника, трижды через каждые полчаса.

С этого же времени три раза подряд впервые пройдет получасовая программа погружения в прошлого "Тайна семи сундуков". По лабиринту времени ее участники станут жителями деревни XVIII века, отыщут закрытые семь сундуков, пройдут испытания и получат подарки из русской печи.

Для взрослых гостей с 22 часов трижды будет проходить получасовая игра-бродилка с фонарями "Следы забытых цивилизаций". Археолог-эколог научит слушать звуки ночной природы, различать звезды в ночном небе, познакомит с археологическим памятником периода Средневековья "Жилье".

Одновременно и каждые полчаса на другой площадке будет проходить театрализованное представление "Тайны северных обрядов", участие в нем смогут принять также гости старше 18 лет.

С 18 часов до полуночи будут работать постоянные экспозиции, сувенирная лавка и ярмарка народных промыслов и ремесел.

Ирина Кургузова