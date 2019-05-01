Сто пятьдесят танцующих пар станут участниками Ассамблеи выпускников в Тюменском районе

| Фото: архив ИА "Тюменская линия" | Фото: архив ИА "Тюменская линия"

150 танцующих пар из 23 школ станут участниками Ассамблеи выпускников на площади Никольской пос. Боровский 22 мая.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина.

"Впервые в этом году мы решили провести Ассамблею выпускников в стиле петровских времен. В 1718 году по указу царя среди дворян проводили такие ассамблеи, в которых участвовали танцоры, художники, артисты. У нас будет примерно тоже самое. Выпускников для ассамблеи отбирали не по оценкам и активности в общественности жизни школы, а по умению и желанию танцевать", - рассказала она.

Начнется ассамблея с 13 часов с проходки пар выпускников по красной ковровой дорожке. Школьники смогут пообщаться с журналистами, дать интервью, пофотографироваться.

Танцевальный марафон начнется с 16 часов. 150 пар разобьются на шесть команд - трактов: Московский, Червишевский, Тобольский, Ирбитский, Ялуторовский, Салаирский. Каждая сборная исполнит свой танец на выбор: менуэт, мазурку, контрданс, кадриль. В завершении, в 18 часов, выпускники закружатся в вальсе.

"Для оценивания выступления наших выпускников мы пригласили компетентное жюри, в состав которого вошли спортсмены Формейшн Веры, участник проекта "Танцы" Максим Копытов, - отметила Ольга Буторина. - Отрадно то, что сводящим хореографом для нашей ассамблеи согласилась выступить известных хореограф Тюмени - Татьяна Каражова".

По словам начальника управления образования Тюменского района, Никольская площадь поселка Боровский будет оформлена в стиле петровских времен. Во время проведения Ассамблеи выпускников дежурство будут нести сотрудники полиции, казаки и народные дружинники.

"В этот же день у нас во всех школах пройдут последние звонки. И после торжественной линейки, выпускники переоденутся – для этого у нас специально шились бальные платья - и окунутся в мир Ассамблеи Петра первого. Танцы, мастер-классы с участием художников и артистов - все это ожидает наших выпускников", - рассказала Ольга Буторина.

Анжела Лебедева