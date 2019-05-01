Специалисты "Транснефть-Сибири" рассказали школьникам об основах охраны труда

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Специалисты АО "Транснефть-Сибирь" провели для учащихся одиннадцатых классов средней общеобразовательной школы № 7 г. Тюмени открытый урок, посвященный основам организации безопасных условий труда на производственных объектах предприятия.

Мероприятие состоялось в рамках программы Года охраны труда, объявленного в 2019 году в ПАО "Транснефть". Цель – привлечь внимание учащихся к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, а также демонстрация принципов высокой корпоративной социальной ответственности, культуры безопасности, достижения по улучшению условий труда, сохранению жизни и здоровья работников.

В ходе открытого урока была прочитана лекция о важности соблюдения требований безопасности в разных жизненных ситуациях – в школе, на прогулке, дома и в общественных местах. Специалисты рассказали о мерах, предпринимаемых АО "Транснефть-Сибирь" в рамках обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, и продемонстрировали фильм о важности соблюдения требований охраны труда на производстве. В том числе сделан акцент на реализацию комплекса профилактических мер, направленных на предупреждение производственного травматизма, вопросы улучшения условий труда на рабочих местах, обеспечение работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

По словам директора школы № 7 Елены Склюевой, подобные открытые уроки очень важны в учебном процессе. "Сейчас на производстве внедряется огромное количество нового оборудования, – говорит Елена Александровна. – И, соответственно, производству нужны грамотные специалисты, которые будут обеспечивать безопасные условия труда. Надеюсь, после этого открытого урока, многие наши выпускники задумаются об обучении по специальности "безопасность технологических процессов".

Открытый урок для учащихся школы № 7 – элемент системной работы АО "Транснефть-Сибирь" в рамках профориентационной работы среди выпускников девятых и одиннадцатых классов учебных заведений. Ранее ученики данной школы посетили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов. Также на средства, выделенные АО "Транснефть-Сибирь", два физико-математических класса школыШ № 7 были оснащены современным лабораторным и демонстрационным оборудованием в целях содействия профессиональной ориентации школьников и создания условий для углубленного изучения точных наук.