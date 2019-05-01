Тюменская область присоединится к благотворительному "Зеленому марафону"

| Фото: https://greenmarathon.ru/ | Фото: https://greenmarathon.ru/

Тюменская область присоединится к благотворительному "Зеленому марафону"

Благотворительный "Зеленый марафон" придет в Тюменскую область. Все желающие смогут не только пробежать дистанцию в 4,2 км, но и пожертвовать средства через платформу "Сбербанк вместе" в пользу одной из 112 проверенных благотворительных фондов.

В международный День защиты детей 1 июня в ряде регионов страны пройдет благотворительный "Зеленый марафон", организуемый Сбербанком. В Москве мероприятие организовывается совместно с Фондом помощи детям "Обнаженные сердца". В Тюмени площадкой для него станет набережная Туры (ул. Республики, 4).

Начало регистрации на марафон - 1 июня с 9 часов. С 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут предусмотрена развлекательная программа. В 12 часов - старт основного и детского забегов, с 13 часов 30 минут до 14 часов запланировано награждение. Время старта может быть изменено, информация будет обновляться на сайте.

Организаторы намерены популяризировать здоровый образ жизни и показать равные возможности для занятий физкультурой и спортом для всех граждан страны. Подробная информация на сайте проекта.