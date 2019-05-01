Пострадавших от пожара нефтеюганцев разместят за счет ресурсов маневренного фонда

| Фото: сообщество typical_nefteyugansk во "ВКонтакте" | Фото: сообщество typical_nefteyugansk во "ВКонтакте"

Жильцы сгоревшего в Нефтеюганске дома разместятся в так называемом маневренном фонде, такое решение принято на заседании КЧС и ОПБ города, сообщает управление МЧС России по Югре.

Напомним, сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома поступило в 1 час 56 минут 16 мая.

Первые пожарные подразделения прибыли на место в течение пяти минут. Горел первый подъезд дома, огонь выходил на кровлю. Немедленно была организована эвакуация людей и тушение пожара. Из дома эвакуированы 27 человек, из них 6 детей. Пострадавших нет.

В 2 часа 13 минут пожар был локализован на площади 160 кв. м, в 2 часа 59 минут ликвидировано открытое горение, в 5 часов 58 минут – полная ликвидация.

Для размещения людей администрация города предоставила 2 автобуса, был развернут пункт временного размещения (ПВР) на базе средней школы № 3. В ПВР обратились 2 семьи (5 человек, в том числе 1 ребенок).

В результате пожара в доме уничтожена часть кровли, поврежден лестничный марш, частично квартиры, межэтажные и чердачные перекрытия первого подъезда на площади 160 кв. м.

Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.

К тушению пожара привлекались 36 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 26 человек и 8 единиц техники.

Двухэтажный жилой дом 1966 года постройки в 2013 году признан аварийным.