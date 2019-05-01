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Жителя Лангепаса осудят за развратные действия в соцсетях

Происшествия, 14:37 17 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девушки, осудят в Лангепасе, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

19-летний обвиняемый завел в социальных сетях переписку с 15-летней девушкой. Он отправлял фотографии сексуального характера и предлагал вступить с ним в половую связь. При этом он знал о несовершеннолетнем возрасте девушки.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела переданы в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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# Лангепас , несовершеннолетняя , соцсети

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