Жителя Лангепаса осудят за развратные действия в соцсетях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девушки, осудят в Лангепасе, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

19-летний обвиняемый завел в социальных сетях переписку с 15-летней девушкой. Он отправлял фотографии сексуального характера и предлагал вступить с ним в половую связь. При этом он знал о несовершеннолетнем возрасте девушки.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела переданы в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до трех лет.