Пенсионер из Салехарда задушил супругу

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Мужчину, обвиняемого в убийстве супруги, осудят в Салехарде, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

В марте 2019 года между пьяными пожилыми супругами произошла ссора. Обвиняемый избил и задушил 56-летнюю потерпевшую. Мужчина продолжил распитие алкоголя и только трое суток спустя обратил внимание на то, что его супруга не подает признаков жизни. Тогда обвиняемый обратился в службу скорой помощи.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.