Футболисты "Тюмени" сравняли счет в полуфинале Суперлиги

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Со счетом 8:2 в пользу хозяев завершилась вторая игра "Тюмени" и "Динамо Самары" в рамках полуфинала Суперлиги Чемпионата России по мини-футболу 16 мая.

Счет в серии: 1-1, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов поздравил команду и болельщиков с победой. "Ребята большие молодцы. Подготовились к игре более качественно. Реализовали те моменты, о которых говорили, дальше действовали по счету. Все самое интересное нас ждет в Самаре. Сейчас говорить особо не чего. В "плей-офф" не имеет значения с каким счетом ты победил. Главное победа. В Самаре нам будет очень тяжело, все это прекрасно понимают. Сейчас начинаем готовиться к следующим матчам. Спасибо сопернику за две качественные игры", - сказал он.

Главный тренер МФК "Динамо-Самара" Максим Горбунов сообщил, что считает, его команда проиграла заслуженно. "Мы уступили по всем компонентам. Поздравляю соперника с победой. Мы не справились со стандартами, особенно в первых голах. Но это все равно заслуга соперника, когда ты ошибаешься, значит тебя вынудили. Счет в серии 1:1, видимо все только начинается", - отметил он.

Добавим, что следующая игра состоится в Самаре.