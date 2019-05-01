Завершается прием заявок в "Летнюю школу" для молодых ученых

| Фото: letnyayashkola.org | Фото: letnyayashkola.org

Образовательная программа по научным коммуникациям для молодых ученых "Летняя школа" пройдет в Тверской области с 28 июля по 5 августа, сообщает Российский научный фонд.

Мастерская научной коммуникации объединит программы для пиарщиков и молодых ученых. Участники узнают о разных способах презентации и продвижения результатов исследований и познакомятся с российскими и международными практиками в области научных коммуникаций. Опытом поделятся сотрудники пресс-служб университетов и научных организаций, журналисты научно-популярных СМИ, а также ученые-коммуникаторы.

Узнать подробности и успеть подать заявку до 20 мая можно на сайте "Летней школы".

Напомним, "Летняя школа" – это ежегодное мероприятие междисциплинарной социально-образовательной направленности, которое проводится с 2004 года в формате полевого образовательного лагеря для представителей разных возрастов и профессий. В XVI сезоне "Летней школы" на территории базы "Волга" Объединенного института ядерных исследований под Дубной за четыре недельных цикла откроется 36 мастерских по разным направлениям. Десять из них принимают несовершеннолетних участников.