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Завершается прием заявок в "Летнюю школу" для молодых ученых

Общество, 14:26 17 мая 2019

letnyayashkola.org | Фото: letnyayashkola.org

Образовательная программа по научным коммуникациям для молодых ученых "Летняя школа" пройдет в Тверской области с 28 июля по 5 августа, сообщает Российский научный фонд.

Мастерская научной коммуникации объединит программы для пиарщиков и молодых ученых. Участники узнают о разных способах презентации и продвижения результатов исследований и познакомятся с российскими и международными практиками в области научных коммуникаций. Опытом поделятся сотрудники пресс-служб университетов и научных организаций, журналисты научно-популярных СМИ, а также ученые-коммуникаторы.

Узнать подробности и успеть подать заявку до 20 мая можно на сайте "Летней школы".

Напомним, "Летняя школа" – это ежегодное мероприятие междисциплинарной социально-образовательной направленности, которое проводится с 2004 года в формате полевого образовательного лагеря для представителей разных возрастов и профессий. В XVI сезоне "Летней школы" на территории базы "Волга" Объединенного института ядерных исследований под Дубной за четыре недельных цикла откроется 36 мастерских по разным направлениям. Десять из них принимают несовершеннолетних участников.

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# коммуникации , летняя школа , молодые ученые

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