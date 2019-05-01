Субботник соберет тюменцев на озере Алебашево

| Фото: Первый событийный парк "Алебашево" во ВКонтакте | Фото: Первый событийный парк "Алебашево" во ВКонтакте

Тюменцев приглашают принять участие в необычном субботнике 18 мая на озере Алебашево, который закончится вечеринкой с барбекю. Об этом сообщают инициаторы проекта по созданию первого событийного парка Тюмени.

Уборка прилегающей к озеру территории начнется в 13 часов. Всем желающим принять участие организаторы выдадут необходимый инвентарь. Организаторы субботника предлагают очистить берег и личным примером показать другим, что отлично отдыхать на природе можно без ущерба для окружающей среды.

Первым пригласил горожан на субботник доберман Фрей 16 мая. Он провел с места будущего ивент-парка прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте".

Его хозяин и один из инициаторов проекта Александр Андросов во время стрима поделился несколькими фактами о состоянии озера и предстоящей работе.

"Сейчас практически в центре Тюмени мы имеем классное место для отдыха – это озеро Алебашево, но пользоваться им не можем, потому что его берег очень замусорен, а водоем постепенно превращается в болото. Доказательство тому – прямой эфир, который провел наш пёс. Мы выбрали такой формат, потому что человек с высоты своего роста замечает далеко не все, а собаке виднее, ведь она практически тычется носом в этот мусор. За то недолгое время, пока мы вели эфир, я собрал много всякого мусора. Это минимальный вклад, который сегодня удалось внести, но 18 мая мы устроим субботник, в рамках которого горожане присоединятся к инициаторам проекта "Еvent-парк "Алебашево"" и помогут привести берег озера в порядок", - рассказал Александр Андросов.