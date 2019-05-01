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ТОДЭП начал работы по ликвидации последствий обрушения надземного перехода на Тобольском тракте

Происшествия, 13:52 17 мая 2019

todep.ru | Фото: todep.ru

Компания АО "ТОДЭП" проводит работы по ликвидации последствий обрушения надземного пешеходного перехода на Тобольском тракте в районе деревни Тураево 17 мая.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь "Уралуправтодора" Мария Черных.

"Данная компания содержит данный участок федеральной трассы. На место происшествия представители компании выехали незамедлительно. Сейчас решается вопрос об организации восстановительных работ", - рассказала она.

Напомним, на 21 км трассы Р-404 с 12 часов 40 минут введено временное ограничение движения из-за обрушения пешеходного моста.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, представители подрядной организации и ФКУ "Уралуправтодор".

Анжела Лебедева

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# надземный переход , происшествие , Тобольский тракт , ТОДЭП

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