ТОДЭП начал работы по ликвидации последствий обрушения надземного перехода на Тобольском тракте
Компания АО "ТОДЭП" проводит работы по ликвидации последствий обрушения надземного пешеходного перехода на Тобольском тракте в районе деревни Тураево 17 мая.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь "Уралуправтодора" Мария Черных.
"Данная компания содержит данный участок федеральной трассы. На место происшествия представители компании выехали незамедлительно. Сейчас решается вопрос об организации восстановительных работ", - рассказала она.
Напомним, на 21 км трассы Р-404 с 12 часов 40 минут введено временное ограничение движения из-за обрушения пешеходного моста.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, представители подрядной организации и ФКУ "Уралуправтодор".
Анжела Лебедева