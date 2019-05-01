  • 20 мая 201920.05.2019понедельник
  • USD64,6327
    EUR72,2464
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер западный

Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий

Общество, 10:19 20 мая 2019

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Ярмарка вакансий пройдет в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) 29 мая с 10 до 11 часов, сообщает областной департамент труда и занятости.

Набор персонала будут вести предприятия различных отраслей: строительной, транспортной, сферы питания. Участники смогут пройти сразу несколько собеседований с представителями компаний.

По словам работодателей, им всегда интересны соискатели, которые посещают ярмарки вакансий, так как это, как правило, мотивированные на трудоустройство люди.

Вход на ярмарку вакансий свободный, предварительная регистрация не требуется. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (3452) 27-36-05.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# работодатель , трудоустройство , ярмарка вакансий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:52 20.05.2019Клип на песню о форуме уральской молодежи собрал более 30 тысяч просмотров
10:19 20.05.2019Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий
10:08 20.05.2019Юных архитекторов региона ждут в летней творческой мастерской
09:57 20.05.2019Для выпускников школы № 52 пройдет программа "Прощай, школа!"