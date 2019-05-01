Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Ярмарка вакансий пройдет в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) 29 мая с 10 до 11 часов, сообщает областной департамент труда и занятости.

Набор персонала будут вести предприятия различных отраслей: строительной, транспортной, сферы питания. Участники смогут пройти сразу несколько собеседований с представителями компаний.

По словам работодателей, им всегда интересны соискатели, которые посещают ярмарки вакансий, так как это, как правило, мотивированные на трудоустройство люди.

Вход на ярмарку вакансий свободный, предварительная регистрация не требуется. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (3452) 27-36-05.