В "Транснефть-Сибири" назвали лучших по профессии

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

104 человека, победителей первого этапа, приняли участие во втором этапе конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" АО "Транснефть-Сибирь".

Как сообщает пресс-служба компании, в конкурсе участвовали представители рабочих профессий: электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефтепродуктам, водители грузового автомобиля, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, операторы товарные, трубопроводчики линейные, машинисты экскаватора.

Мероприятие проходило на производственных площадках предприятия в г. Тюмени (Тюменский ремонтно-механический завод, Специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий, нефтепродуктоперекачивающая станция "Тюмень"), а также на линейной производственно-диспетчерской станции им. Чепурского и в Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже.

Конкурсанты демонстрировали знание нормативной документации, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, в совершенстве владеть профессиональной терминологией.

Конкурс профессионального мастерства – важный элемент кадровой политики АО "Транснефть-Сибирь", отметил главный инженер АО "Транснефть-Сибирь" Юрий Малов. "Мероприятие призвано повысить престиж рабочей профессии и стимулировать участников к самосовершенствованию и профессиональному росту. Все участники показали хорошие результаты как в теоретической, так и в практической подготовке. Отмечу, что в конкурсе принимает участие все больше молодежи. Средний возраст участников – 35 лет. Молодые специалисты, у которых есть желание показать и проявить себя, могут смело это продемонстрировать, участвуя в конкурсе профмастерства. Мы видим их потенциал, можем его развивать".

Обладатели первого места конкурса "Лучший по профессии" представят АО "Транснефть-Сибирь" в соревнованиях на уровне ПАО "Транснефть", которые пройдут на базе АО "Транснефть – Приволга" в г. Самаре в июле 2019 года.