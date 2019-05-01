Московский ЦСКА вышел в финал баскетбольной Евролиги

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Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение мадридскому "Реалу" и вышли в финал Евролиги, сообщает "Р-спорт".

Встреча "Финала четырех", прошедшая в испанском городе Витория-Гастейс, завершилась победой российской команды со счетом 95:90 (18:22, 25:23, 22:28, 30:17). Самыми результативными в составе ЦСКА стали Нандо де Коло и Серхио Родригес, набравшие по 23 очка. У "Реала" 18 очков на счету Фабьена Козьера.

Соперником ЦСКА по финалу станет турецкий "Анадолу Эфес", баскетболисты которого ранее со счетом 92:73 обыграли в полуфинале другой турецкий клуб "Фенербахче".

Финал и матч за третье место состоятся 19 мая.