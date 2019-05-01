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Тюменские полицейские отметили международный день музеев

Общество, 11:30 18 мая 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Международный день музеев отметили в экспозиции УМВД России по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

На протяжении 27 лет хранители истории органов внутренних дел собирают летопись тюменских правоохранителей. Экспонаты можно увидеть в выставочных залах музея УМВД России по Тюменской области. Как отметил действующий руководитель музея Виктор Рычков, сюда приходят знакомиться с прошлым молодое поколение сотрудников и руководители. Посещают залы школьники, студенты, иностранцы. Недавно здесь побывал заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский.

Благодаря личному вкладу генерал- майора полиции Юрия Алтынова в залах музея появился металлический сейф, датированный XIX веком и телетайп, использовавшийся дежурными частями милиции в середине прошлого столетия. Экскурсии для посетителей проводит подполковник милиции в отставке Виталий Трунев. Его рассказ о служителях порядка прошлых лет дает возможность окунуться в историю.

В ближайшем будущем в Тюмени откроются выставки, посвященные истории тюменской милиции. Здесь представят коллекцию моделей милицейских машин, собранную Игорем Акаченковым, познакомятся со знаками и медалями, представленными Александром Шулининым. Вниманию ценителей спорта – медали и кубки чемпиона мира по стрельбе из боевого оружия Виктора Филиппова. Также здесь разместится библиотека студии писателей УМВД России по Тюменской области.

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# музеи , УМВД России по Тюменской области

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