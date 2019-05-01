Кинотеатр в Швейцарии заменил кресла на кровати

| Фото: РБК | Фото: РБК

Новый кинотеатр, в котором зрителям предлагается провести сеанс на двуспальных кроватях вместо традиционных кресел, открылся в Швейцарии, сообщает "Интерфакс".

Зал, расположенный в кинотеатре Pathe, оборудован 11 двуспальными кроватями с электронно-регулируемыми подголовниками, подушками и прикроватными тумбочками. На входе в зал всем посетителям выдают тапочки. Руководство кинотеатра отмечает, что постельное белье на кроватях будет меняться в перерывах между каждым сеансом.

Помимо зала с кроватями, в кинотеатре имеется зал Imax вместимостью 350 человек и зал с одноместными и двухместными диванами.

Для посещения этих трех залов требуется приобрести VIP-билет, который стоит около 3 тыс. 100 рублей и включает бесплатные закуски и напитки. Стоимость билета в другие шесть залов с обычным оборудованием составляет около 1 тыс. 200 рублей. В кинотеатре есть зал и для самых юных посетителей, который оснащен креслами-мешками, бассейном с шариками и горкой.