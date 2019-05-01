Минтранс пообещал досрочно открыть железнодорожную часть Крымского моста

| Фото: morvesti.ru | Фото: morvesti.ru

Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет открыта раньше срока, сообщает "Газета.ру".

Он напомнил, что указание о досрочном завершении строительства отдал президент России Владимир Путин.

"У нас принято указание, пожелание руководителя выполнять", — сказал Евгений Дитрих.

При этом министр транспорта не уточнил, когда откроется железнодорожное сообщение.

Ранее Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика. 24 марта строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста.