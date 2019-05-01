Сборная России обыграла Латвию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии, сообщает "Р-спорт".

Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян, в составе которых отличились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33). У сборной Латвии шайбу забросил Оскарс Цибульскис (11).

После пяти игр россияне набрали 15 очков, занимают первое место в группе B и уже не опустятся ниже четвертой строчки, которая дает право на участие в плей-офф. Сборная Латвии располагается на пятой позиции с шестью баллами.