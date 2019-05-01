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Сергей Лазарев доволен результатом в финале "Евровидения-2019"

Общество, 10:08 19 мая 2019

YouTUbe | Фото: YouTUbe

Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале "Евровидения-2019" и считает, что показал достойный результат, сообщает РИА Новости.

Номер российского исполнителя с композицией Scream занял третье место в финале конкурса. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, второе место завоевал певец из Италии.

Сергей Лазарев сказал, что счастлив, так как это достойный результат. "Я очень доволен своим выступлением в финале. По мнению моей команды, это было самое сильное выступление из всех за время присутствия здесь на "Евровидении" - из всех репетиций, из всех полуфиналов, я выступил лучше, чем на полуфинале, мощнее, эмоциональнее, собраннее ещё. Конечно, волнение страшное и усталость страшная, потому что у нас было восемь шоу подряд", - рассказал он.

Напомним, финал 64 международного конкурса прошел в Тель-Авиве 18 мая. За титул победителя боролись финалисты из 26 стран.

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# Евровидение , Сергей Лазарев

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