По улице Полевой в Тюмени ограничат движение транспорта

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Ограничения для движения транспортных средств по автомобильной дороге ул. Полевой Тюмени на участке от ул. Халтурина до ул. Флотской вводятся с 20 мая до 20 июня, сообщает администрация города.

Движение будет прекращено в связи с поэтапным капитальным ремонтом. С 21 июня до 31 июля ограничения введут на участке дороги от ул. Флотской до ул. Ямской, с 1 августа до 15 ноября – от ул. Ямской до ул. Пролетарской.

Автомобилистам предлагают пути объезда: ул. Комбинатская, ул. Льва Толстого, ул. Затюменская. Пользователей автомобильных дорог просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения по городу.