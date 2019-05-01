Дневное движение большегрузов по трассам в жару ограничат
В России ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, сообщает РИА Новости.
Нововведения введены приказом Росавтодора и будут действовать с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха выше 32 градусов. На дорогах появятся соответствующие знаки, а за нарушения к водителям будут применять административные меры.
Изменения связаны с тем, что в жару от движения грузовиков на асфальте образуется колея.
Как уточняется в документе, ограничения будут вводить на основе прогноза погоды Росгидромета.
Закрывать будут участки ряда трасс на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам. Полный список дорог, подпадающих под новые ограничения, опубликован на сайте Росавтодора.