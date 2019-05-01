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Дневное движение большегрузов по трассам в жару ограничат

Общество, 17:04 19 мая 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В России ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, сообщает РИА Новости.

Нововведения введены приказом Росавтодора и будут действовать с 20 мая по 31 августа при температуре воздуха выше 32 градусов. На дорогах появятся соответствующие знаки, а за нарушения к водителям будут применять административные меры.

Изменения связаны с тем, что в жару от движения грузовиков на асфальте образуется колея.

Как уточняется в документе, ограничения будут вводить на основе прогноза погоды Росгидромета.

Закрывать будут участки ряда трасс на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам. Полный список дорог, подпадающих под новые ограничения, опубликован на сайте Росавтодора.

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# грузовой транспорт , ограничения , Росавтодор , федеральные трассы

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