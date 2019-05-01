ХК "Рубин" приобрел габаритного защитника

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Тюменский хоккейный клуб "Рубин" произвел обмен игроками с другой командой ВХЛ – альметьевским "Нефтяником".

В сибирский клуб из Татарстана перебирается защитник Владислав Арбузов. В обратном направлении проследует нападающий Антон Угольников, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Форвард провел в тюменской дружине два последних сезона. Он сыграл в чемпионате ВХЛ ровно 100 матчей, набрав 19 (7+12) очков.

Арбузов почти всю карьеру выступал в Татарстане за различные клубы МХЛ и ВХЛ. Лишь сезон 2016-2017 он отыграл в КХЛ за новокузнецкий "Металлург". В минувшем чемпионате ВХЛ габаритный защитник (рост 196 см, вес - 100 кг) сыграл 26 матчей, набрав 12 (2+10) очков.