Более семидесяти тысяч человек стали участниками "Ночи музеев" в Тюменской области

| Фото: со страницы "Музей-Заповедник Тобольский" ВКонтакте | Фото: со страницы "Музей-Заповедник Тобольский" ВКонтакте

Более 70 тыс. жителей Тюменской области приняли участие в акции "Ночь музеев — 2019" 18 мая, сообщает региональный департамент культуры.

Лидером по посещаемости музеев стала Тюмень. Здесь мероприятия посетили более 40 тыс. жителей. Главной площадкой областной столицы стал Музейный комплекс им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63), где местных жителей и гостей города ждали различные выставки, мастер-классы, интерактивные площадки и исторические перфомансы. В завершении вечера для гостей музея состоялась уникальная экскурсия по коллекциям фондохранения. Участникам приоткрыли завесу профессиональных секретов хранителей и реставраторов.

Вторым по посещаемости городом стал Тобольск. Музеи города посетили 26 тыс. человек. Одним из самых ярких мероприятий стал специальный проект музейной ночи "Тайные подвалы" музея семьи императора Николая II. Также музей "Тюремный замок" запустил остросюжетный квест "22 метра", в основу которого легли события, произошедшие 49 лет назад во время строительства подземного туннеля в Тобольской тюрьме.

В Ишиме музейную акцию посетили около 3 тыс. человек, музеи Ялуторовска — две тыс. гостей, Заводоуковска — более полутора тыс. жителей. Основными темами мероприятий стали "Год театра" и 75-летие Тюменской области.