В Югре осудили банду подростков за серийные угоны и кражи

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Группу подростков, виновных в угонах транспортных средств, осудили в Нижневартовске, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Компания из восьми подростков совершала угоны отечественных автомобилей в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе. Обвиняемые также забирали оставленные в салонах деньги, сотовые телефоны, колонки и магнитолы. В основном, подростки совершали угоны тех автомобилей, в замках зажигания которых имелись ключи, забытые владельцами.

На одном из угнанных автомобилей в Сургуте подросткам удалось уехать в Тюмень, где они были задержаны сотрудникам полиции. Один из автомобилей, угнанный в Нижневартовске, обвиняемые сожгли.

Кроме этого, двое обвиняемых напали на прохожую женщину в Нижневартовске, у которой пытались забрать сумку. Преступные действия подростков были пресечены очевидцем разбойного нападения.

На момент совершения преступлений обвиняемым исполнилось от 14 до 17 лет. В ходе следствия четверым подросткам избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако, трое обвиняемых данную меру пресечения нарушили, суд заключил их под стражу.

Приговором Нижневартовского городского суда обвиняемые признаны виновными. Пятерым из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до пяти лет с отбыванием в воспитательной колонии и колонии общего режима. Двум подросткам назначено наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,5 и 2 года. Подростку, признанному виновным в краже, суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.