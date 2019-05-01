Судебные приставы взыскали с алиментщика четыреста тысяч рублей

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Более 400 тыс. рублей алиментов взыскали судебные приставы с жителя Сорокинского района, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В прошлом успешный предприниматель пристрастился к пагубным привычкам, стоял на учете в диспансерах, разрушил свою семью, бизнес, репутацию, стал вести аморальный образ жизни. За долгие годы мужчина ни разу не выплатил алименты.

Судебные приставы Ишимского межрайонного отдела арестовали и реализовали нежилое помещение, принадлежавшее должнику, бывший предприниматель расплатился с долгами. Ребенку перечислено более 400 тыс. рублей.

Закрыты и налоговые выплаты, сумма которых составила около 100 тыс. рублей. Мужчина устроился на работу, его заработная плата теперь направлена на дальнейшую выплату алиментов ребенку.