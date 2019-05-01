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Житель Заводоуковского района до смерти избил знакомого пенсионера

Происшествия, 16:54 21 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, осудят в Заводоуковском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

32-летний обвиняемый вместе с приятелем пришел в гости к своему 66-летнему знакомому в частный дом в дер. Нижний Ингал. В ходе застолья между хозяином дома и обвиняемым произошел конфликт, злоумышленник ударил мужчину по голове и ушел. Через некоторое время потерпевший скончался. Его тело ранним утром обнаружила односельчанка.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Заводоуковский район , избиение , убийство

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