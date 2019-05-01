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Житель Тюменской области кочергой забил до смерти сожительницу

Происшествия, 17:16 21 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть сожительницы, осудят в Заводоуковском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Пьяные сожители поссорились из-за ревности. Мужчина металлической кочергой избил до смерти 42-летнюю женщину. Она скончалась от обильной кровопотери.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Заводоуковский район , избиение , убийство

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