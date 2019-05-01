Житель Тюменской области кочергой забил до смерти сожительницу
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Мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть сожительницы, осудят в Заводоуковском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
Пьяные сожители поссорились из-за ревности. Мужчина металлической кочергой избил до смерти 42-летнюю женщину. Она скончалась от обильной кровопотери.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.