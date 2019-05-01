В Тюмени осудят водителя, из-за которого пешеход остался без ноги

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Водителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью сбитому пешеходу, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В марте 2019 года мужчина на Opel Astra поехал в магазин за продуктами. При повороте он сбил 25-летнего пешехода. Потерпевшему был причинен неполный отрыв левой стопы с последующей ампутацией части ноги. Водитель с места происшествия скрылся, но пострадавший запомнил номер его машины.

За оставление места ДТП водитель был арестован на 12 суток. Обвиняемый признал вину в ДТП.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.