В Тюмени осудят водителя, из-за которого пешеход остался без ноги
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Водителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью сбитому пешеходу, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.
В марте 2019 года мужчина на Opel Astra поехал в магазин за продуктами. При повороте он сбил 25-летнего пешехода. Потерпевшему был причинен неполный отрыв левой стопы с последующей ампутацией части ноги. Водитель с места происшествия скрылся, но пострадавший запомнил номер его машины.
За оставление места ДТП водитель был арестован на 12 суток. Обвиняемый признал вину в ДТП.
Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.