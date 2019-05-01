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Уватские легкоатлеты стали победителями спартакиады школьников

Спорт, 18:42 21 мая 2019

vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Легкоатлеты Уватского района заняли первое место на XXII спартакиаде учащихся Тюменской области по легкой атлетике на стадионе "Тобол" Тобольска 18-19 мая, сообщает администрация Викуловского района.

На втором место команда Исетского района, третьими стали спортсмены Ярковского района.

Участие в соревнованиях приняли 256 спортсменов из 23 команд муниципальных образований (15 команд – районов и 8 команд - городов). Легкоатлеты выступили в дисциплинах: бег с барьерами 100 и 110 метров, бег 200, 800 и 3000 метров, прыжок в длину, толкание ядра и заключительный вид программы - эстафета 4х100 метров.

Викуловские спортсмены с результатом 248 очков заняли пятое место и пополнили личные копилки медалями по разным дисциплинам. Так, среди девушек на дистанции 1500 м Елена Гетманова из Викулово завоевала "золото", а на дистанции 800 м стала второй.

Диана Суючева заняла первое место на дистанции 100 м с барьерами, а обычная стометровка принесла ей бронзу.

У юношей на дистанциях 1500 м и 3000 м не было равных Александру Покатову из с. Каргалы, он стал двукратным победителем соревнований.

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# Викуловский район , легкая атлетика , спартакиада школьников

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