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Герой России Владимир Шарпатов посетил Тюменскую воспитательную колонию

Общество, 12:20 22 мая 2019

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Герой России, подполковник ВВС в отставке Владимир Шарпатов побывал в Тюменской воспитательной колонии в рамках патриотического воспитания сотрудников и несовершеннолетних воспитанников, сообщает региональное управление ФСИН России.

На встрече Владимир Шарпатов на память сотрудникам и воспитанникам учреждения подарил брошюру со сборником стихотворений "Быть – а не казаться". Эти произведения он написал, находясь в плену в Кандагаре. Сотрудники и воспитанники учреждения были тронуты рассказом Героя России. Начальник учреждения поблагодарил Владимира Шарпатова и вручил ему благодарность.

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Напомним, в августе 1995 года гражданский самолет Ил-76, командиром которого был Владимир Шарпатов, и семь членов экипажа захватили боевики исламского движения "Талибан" в афганском Кандагаре. Плен растянулся на долгие 378 дней. 10 июля 1996 года при выполнении технических работ экипаж совершил побег.

После возвращения из плена Владимир Шарпатов некоторое время продолжал работать в компании "Аэростан". Позже он был командиром экипажа Ил-76 авиакомпании "Тюменские авиалинии". С летной работы он ушел только в 62 года.

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# Владимир Шарпатов , колония , УФСИН

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